أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 16-9-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 16-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7520 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7520 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1500 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2410 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.6706 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2141 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8297 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3534 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5819 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3873 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0348 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.7138 ين ياباني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة