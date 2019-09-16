أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 16-9-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الاثنين 16-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7520 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.7520 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2665 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.1500 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2410 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.6706 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2141 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.8297 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3534 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.5819 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3873 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.0348 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.7138 ين ياباني.