30 جهة عالمية تشارك فـى أسبوع المنامة لريادة الأعمال بالبحرين

كتب محمد جمال

أكد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة فى تصريح للصحفيين أن النسخة الخامسة من "أسبوع المنامة لريادة الأعمال" سيتضمن مشاركة 30 جهة من مختلف دول العالم تقام الفعالية فى أكتوبر القادم.

وقال المحافظ، حسبما ذكرت صحية أخبار الخليج البحرينية، إن النسخة القادمة تتضمن مجموعة من الفعاليات والمحاضرات واللقاءات وورش العمل، بمشاركة متحدثين محليين وإقليميين ودوليين من ذوى التجارب البارزة فى مجال ريادة الأعمال، بغية الاستفادة من تجاربهم الثرية وتعزيز روح المبادرة لدى الشباب البحريني.

وأوضح المحافظ أن تنظيم الحدث يأتى من بعد نجاح مستمر للنسخ الأربع الماضية من «أسبوع المنامة لريادة الأعمال»، وذلك بعد دعم محافظة العاصمة للجهود التى تبذلها الحكومة من أجل النهوض بالشباب البحرينى من الجنسين، وتحفيزهم على استكشاف عالم ريادة الأعمال، وتشجيعهم على أن يكونوا مولدين لفرص العمل بدلا من أن يكونوا باحثين عنها.

وبين المحافظ أن «الحدث يسهم فى تحفيز الابتكار وخلق آفاق رحبة لدى الشباب، كما يظهر تقدير مملكة البحرين لمجتمع الأعمال على الصعيدين المحلى والدولي، وذلك لدور الحدث فى توفير المنصة المثالية التى تعمل على إلهام رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وإتاحة الفرصة لتحقيق أحلامهم وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس».