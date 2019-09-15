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قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمنى فى حجة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:53 م
قتلى وجرحى حوثيون بنيران الجيش اليمنى فى حجة أرشيفية
أ ش أ

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لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الأحد، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، بأن المواجهات قد اندلعت أثناء محاولة مجاميع حوثية التسلل باتجاه مواقع فى مديريات حيران وعبس وحرض.

وحاولت المليشيا الحوثية التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطنى فى بنى حسن بمديرية عبس، وشرق حيران وأطراف مدينة حرض، وأفشلت قوات الجيش اليمنى كل محاولات المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى فى صفوفها.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، فى مناطق المواجهات، وكبدتها خسائر فى العدد والعدة.


اليمن

ميليشيا الحوثى

الحوثى

قتلى وجرحى

اخبار اليمن

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