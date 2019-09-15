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صورة اليوم.. البالون الطائر يحلق فوق الخضرة والجبال والمعابد الفرعونية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:47 ص
صورة اليوم.. البالون الطائر يحلق فوق الخضرة والجبال والمعابد الفرعونية البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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مرت 5 أيام على عودة رحلات "البالون الطائر" فى سماء محافظة الأقصر، والتى عادت بقرار من سلطة الطيران المدنى يوم الثلاثاء الماضى، بعد توقف دام أكثر من 80 يوماً بعد أزمة انحراف أحد البالونات في جبال غربى المحافظة دون مصابين، لحين الاتفاق على خطط تطوير وخدمة أحدث لمحبي تلك المغامرة من حول العالم.

ورصد "اليوم السابع" مشهدا ساحرا للبالون الطائر في البر الغربي ، تتعانق فيها أسراب البالونات الطائرة مع الزراعات الخضراء التي تعبر عن جمال شرقي وغربي نهر النيل، وكذلك تعانق الجبال الفرعونية والمعابد المصرية القديمة العظيمة، ليستمتع محبو تلك المغامرة بأفضل المشاهد فجراً خلال رحلتهم المميزة بمصر، حيث شهدت سماء الأقصر خلال الـ4 أيام الماضية تحليق أكثر من 27 رحلة متنوعة أقلت على متنها حوالي 460 راكبا.

وفي هذا الصدد يقول أحمد عبود ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون : عادت الرحلات منذ أربعة أيام بعد خطوات جادة من التعاون المشترك بين محافظة الأقصر ووزارة الطيران المدني"، حيث تلقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر خبر عودة تشغيل رحلات البالون الطائر بارتايح كبير ، فيما أمر اللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر وجميع القيادات الأمنية بمحافظة الأقصر من شرطة السياحة وحماية مدنية بعمل جميع التدابير الأمنية اللازمة.

ويضيف ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون لـ"اليوم السابع"، أن سياحة البالون الطائر أصبحت واحدة من أهم أنواع سياحة المغامرات بمصر، واحتلت ترتيباً دولياً بين أكبر 10 دول فى العالم وكثير من السياح يأتى خصيصا لمصر لعمل تلك التجربة الفريده الرائعة، لذلك أصبح عنصرا هاما لجذب السياحة الداخلية والخارجية للبلاد ومصدر من مصادر الدخل القومى للبلاد ويعمل به آلاف العاملين عمالة مباشرة وغير مباشرة، موضحاً أن وزارة الطيران المدنى بجميع وحداتها سواء سلطة الطيران المدنى أو الشركة المصرية للمطارات أو شركة الملاحة الجوية أو هيئة الأرصاد الجوية بذلت جهودا كبيرة لرفع معايير السلامة الجوية إلى حدها الأقصى فى مجال الطيران عموما ومجال البالون الطائر خصوصا.

أسراب-البالون-الطائر-تحلق-في-مغامرة
أسراب البالون الطائر تحلق في مغامرة

 


الاقصر

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البالون الطائر بالاقصر

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