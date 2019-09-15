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تعرف أيه عن الحجارة اللعابية؟..تظهر فى غدد الفم وتسبب مشاكل صحية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:00 ص
تعرف أيه عن الحجارة اللعابية؟..تظهر فى غدد الفم وتسبب مشاكل صحية الحجاره اللعابيه
كتبت هند عادل

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الحجارة اللعابية عبارة عن حجارة صغيرة تتشكل في غدد الفم يمكن أن تمنع تدفق اللعاب وتسبب الألم أو الانزعاج، كثيرا منها يمكن التخلص منه في المنزل وهناك بعض الحالات تحتاج إلى تدخل طبى فورى.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" تنتج الغدد اللعابية في الفم سائلًا يسمى اللعاب يحمي اللعاب الأسنان ويساعد في مضغ الطعام وابتلاعه  ويبدأ عملية الهضم.

يحتوي الفم على المئات من الغدد اللعابية الصغيرة هناك أيضًا ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية ،تشمل هذه الغدد الكبيرة:

الغدد النكفية، والتي توجد تحت الأذنين في الداخل من الخدين.

الغدد تحت الفك السفلي في الفم بالقرب من الفك السفلي.

الغدد تحت اللسان والتي تقع تحت اللسان.

الأحجار اللعابية هي رواسب صغيرة من الكالسيوم والمعادن الأخرى يمكن أن تتشكل في قنوات أي نوع من الغدة اللعابية، الحجارة الكبيرة يمكن أن تمنع تدفق اللعاب وتتسبب في تضخم الغدد.

تتشكل أكثر من 80 % من الأحجار اللعابية في الغدة تحت الفك السفلي  بينما يحدث ما بين 6-15 % في الغدة النكفية و2 % في الغدد اللعابية الصغيرة والثانوية.

لا تسبب الحصى اللعابية عادة أعراضًا عند تكوينها  وقد تختفي أحيانًا بمفردها يمكن أن تختلف الأحجار في الحجم  لكنها عادة ما تكون صلبة وبيضاء.

الحجارة الكبيرة يمكن أن تمنع تدفق اللعاب في الغدة  يمكن أن يتسبب هذا الانسداد في تراكم اللعاب خلف الحجر مما قد يؤدي إلى الألم والتورم.

الأعراض الشائعة للغدد اللعابية المحظورة تشمل:

قرحة مؤلمة تحت اللسان.

ألم أو تورم أسفل الفك أو الأذنين.

الألم الذي يزيد عند تناول الطعام .

يمكن أن تؤدي الحجارة اللعابية أحيانًا إلى إصابة في الغدة المصابة أو حولها، يمكن أن تشمل أعراض العدوى الحمى وتكون الصديد حول الحجر.

 

 


الغدد اللعابيه

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