ودع الكرش.. 5 أطعمة تحرق دهون البطن أهمها السلمون والمكسرات

كتبت فاطمة خليل

نسعى جميعاً للحصول على بطن مسطحة ومشدودة، لكننا فى الغالب لا نتبع نظاماً غذائياً صحياَ، وهو ما يسبب ظهور الكرش أو دهون البطن، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز 5 أطعمة تحرق دهون البطن، وفقاً لموقع "Health".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، هناك أكثر من 1.9 مليار شخص يعانون من زيادة الوزن في العالم، كما أن أكثر من 650 مليون منهم يعانون من السمنة المفرطة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الدهون في البطن ترتبط ارتباطًا مباشرًا باحتمالية أكبر للإصابة بأمراض أخرى.



دهون البطن

أطعمة تحرق دهون البطن



السلمون



من أفضل الأطعمة التى تحرق دهون البطن، بسبب احتواءه على البروتين ذات القيمة العالية، كما أنه أحد أفضل مصادر فيتامين د، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة عادة من نقص في هذا الفيتامين، كما وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كولومبيا.

القرنبيط



من الخضروات المليئة بالفيتامينات والغنية بالكالسيوم، وهو معدن يلعب دورًا مهمًا في فقدان الوزن، وفقاً لدراسة نشرت فى مجلة الغدد الصماء الأمريكية.

المكسرات



تشير دراسة أجرتها جامعة برشلونة إلى أن استهلاك المكسرات يساعد على حرق الدهون في البطن، لأنها تحفز إنتاج هرمون السيروتونين ، وهو هرمون يحسن الحالة المزاجية والشبع.

الموز

على الرغم من أن الكثير من الناس يبتعدون عن الموز بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات، إلا إن الموز هو أفضل الفاكهة إذا كنت ترغب في الحصول على بطن مسطحة، لأنه يحتوي على البوتاسيوم، مما يساعد فى القضاء على السوائل.

البطيخ



البطيخ من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم التى تخلصك من السوائل، كما يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في الجسم وتقليل نسبة الكوليسترول في الدم.