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الرئيس النمساوى: قمة الأمم المتحدة للمناخ ستكون فرصة لمواجهة تغير المناخ

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:14 م
الرئيس النمساوى: قمة الأمم المتحدة للمناخ ستكون فرصة لمواجهة تغير المناخ فان دير بيلين الرئيس النمساوى
فيينا /أ ش أ/

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قال الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، إن مشاركته فى قمة الأمم المتحدة للمناخ الأسبوع المقبل فى نيويورك ستكون فرصة لنقل وجهة نظر بلاده فى قضية تغير المناخ وحشد الجهود الدولية فى هذه القضية.

وأكد دير بيلين فى تصريح اليوم السبت - أنه لو كان يستطيع السفر إلى مدينة نيويورك بدون استخدام الطائرة تضامنا مع قضية حماية المناخ ما تأخر عن ذلك .

وأوضح الرئيس النمساوي، أن حضور قمة المناخ يأتى استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرا إلى أنه من المهم للغاية بالنسبة للنمسا الذهاب إلى هناك لتشجيع المزيد من الجهود الدولية على بذل المزيد من الجهد لحماية المناخ.

وشدد على ضرورة تنمية وتطوير البدائل من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة والحد فعليا وبقوة من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الخطيرة.

 


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