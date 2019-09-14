استعجال تحريات ضبط مسئول شركة بحوزته 8470 قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا

تباشر نيابة السيدة زينب الجزئية، التحقيق مع مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية، ضبط بحوزته 8470 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا" بدائرة القسم، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائى مدير ادارة التموين، مفادها ضبط مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (8470) جهازا وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.