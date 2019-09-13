كُل بالمعقول.. التونة المعلبة مفيدة بس متكترش منها

تناول السمك من أهم الأشياء فى نظام غذائي صحي، حيث إن تناول حوالى 200 جرام من الأسماك كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة بنسبة 36%، وفقًا لمدرسة الصحة العامة بجامعة هارفارد، وسمك التونة المعلبة على الرغم من فوائده المذهلة واحتوائه على الأوميجا 3 أكثر من الأسماك العادية إلا إن التونة المعلبة قد تسبب لك تأثيرات عديدة إذا أفرطت فى تناولها، وفقاً لموقع "SAFE GATE".

تأثير التونة المعلبة عند الإفراط فى تناولها

​1- زيادة البروتين

تناول التونة المعلبة يسبب زيادة تناول البروتين، حيث إن كل وجبة 115 جراما من التونة المعلبة تحتوي على حوالي 30 جراما من البروتين. هذه الكمية تقابل حوالي 50 % من البروتين اليومي الموصى به للشخص.