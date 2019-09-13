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جامعة السلطان قابوس تتقدم فى مؤشر " التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 07:26 م
جامعة السلطان قابوس تتقدم فى مؤشر " التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020 جامعة السلطان قابوس
مسقط /أ ش أ/

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تقدمت جامعة السلطان قابوس فى تصنيف التايمز الدولى لمؤسسة "تايمز هاير إديوكيشن " المتخصصة فى شئون الجامعات بالعالم فى الجديد للعام 2020 م والتى تتخذ من لندن مقرا لها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا التقدم جاء عبر مؤشر "المكانة الدولية" وهو واحد من أهم المؤشرات الأساسية فى التصنيف بعد أن حصلت الجامعة على نسبة 4% مقارنة بنسبة 3% التى حصلت عليها فى العام الماضي.

ويصنف التقرير المؤسسات الجامعية بناء على فئات خمس كبرى تتصل بـ"جودة التعليم" و " البحوث " و" المصادر المذكورة فى الأطروحات والبحوث " و " نسبة المشاركة أو المكانة الدولية " و" قدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي"، وتتضمن هذه الفئات الخمس مؤشرات ثانوية ليبلغ العدد الإجمالى 13 مؤشرًا.

ويعطى التقرير فئات " التعليم " و" البحوث " و" ذكر المراجع" النسبة الأساسية 90 % لتحديد تصنيف المؤسسات التعليمية عالميًا.

 


جامعة السلطان قابوس

مؤشر التايمز

أفضل جامعات العالم 2020

مسقط

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