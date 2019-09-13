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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:29 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي،اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس ساعة ونصف لظروف التشغيل.
 
وأضافت المصادر أن رحلة شركة طيران اير العربية المتجهة إلى الشارقة ساعة ونصف لظروف التشغيل، مشيرا إلى أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت انتظام تام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
 

حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة

انتظام رحلات

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