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القوى العاملة توجه المديريات بالمحافظات بضرورة ضبط واستقرار سوق العمل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 10:15 ص
القوى العاملة توجه المديريات بالمحافظات بضرورة ضبط واستقرار سوق العمل وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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وجهت وزارة القوى العاملة المديريات بالمحافظات بضرورة ضبط واستقرار سوق العمل، من خلال التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال للعمل على تعزيز حقوق طرفى العملية الإنتاجية، من خلال التوجيه والتوعية والإرشاد لطرفى العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وفى هذا الإطار، نظم عبد الونيس عبد الله، وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة تثقيفية بالشركة الأوروبية للأدوية عن حقوق وواجبات العمال وتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، من خلال فريق عمل مكتبى تفتيش والسلامة والصحة المهنية بالعامرية.

وتم مناقشة أهمية ودور مكاتب العمل فى تحقيق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، وتوضيح حقوق وواجبات العمال بداية من تحرير عقد العمل وأهمية حصول العامل على نسخة من العقد، وحقه فى الأجر والإجازات بأنواعها والراحة الأسبوعية وحق العامل فى حالة عمله خلال العطلات الرسمية أو ساعات العمل الإضافي، وكيفية احتساب الأجر عليها.

كما تم تناولت الندوة واجبات العمال كما ورد بالمادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وضرورة تنفيذ أوامر صاحب العمل واحترام رؤسائه فى العمل وحسن معاملة عملاء صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل، ومواعيد العمل، بالإضافة إلى المحظورات على العمال التى وردت بالمادة 57 من نفس القانون.

واختتمت الندوة بتوجيه الشكر للعمال وإدارة الشركة على تعاونهم، وذلك بحضور نشأت عبد الحليم مدير مكتب تفتيش العمل، والمهندسة أميرة متولى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، وعادل السيد، وحازم عبد المحسن، والمهندسة مروة فرج المفتشين بالمكتبين .

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

سوق العمل

الاسكندريه

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