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الانتخابات التونسية: الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:07 ص
الانتخابات التونسية: الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل نبيل بفون - رئيس هيئة الانتخابات التونسية
تونس /أ ش أ/

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أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل.

وقال بفون، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن الهيئة سجلت مؤخرا وقوع مخالفات جسيمة خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الهيئة لن تتردد فى تطبيق القانون إذا ما تبين أن من المخالفات ما أثر على إرادة الناخب بصورة جوهرية.

ويتنافس فى الاستحقاق الرئاسى 26 مرشحا، وسيقترع الناخبون داخل تونس يوم الأحد المقبل، ويدلى الناخبون خارجها بأصواتهم بدءا من الغد وحتى 15 سبتمبر الجارى من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.

 


تونس

الانتخابات التونسية

هيئة الانتخابات التونسية

انتخابات تونس

الانتخابات الرئاسية التونسية

نبيل بفون

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