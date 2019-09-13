الانتخابات التونسية: الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل

تونس /أ ش أ/

أكد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لن تتجاوز 13 أكتوبر المقبل.

وقال بفون، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، إن الهيئة سجلت مؤخرا وقوع مخالفات جسيمة خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، منوها إلى أن الهيئة لن تتردد فى تطبيق القانون إذا ما تبين أن من المخالفات ما أثر على إرادة الناخب بصورة جوهرية.

ويتنافس فى الاستحقاق الرئاسى 26 مرشحا، وسيقترع الناخبون داخل تونس يوم الأحد المقبل، ويدلى الناخبون خارجها بأصواتهم بدءا من الغد وحتى 15 سبتمبر الجارى من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بتوقيت بلد التصويت.