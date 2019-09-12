4 أسباب وراء عدم الحصول على كفايتك من النوم.. أبرزها نقص الحديد

فاطمة ياسر

"النوم سلطان"..نعم هذا حقيقي ولكن نجد أن بعض الأشخاص ينامون من 7 إلي 8 ساعات ولا يشعرون أنهم أخذوا كفايتهم بالجسم.

وهذا الأمر يتسبب في تعرضهم للإكتئاب والعصبية والتوتر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي الأسباب الصحية المؤدية لهذا الأمر وفقا لموقع "healthline".

أسباب شعورك بعدم كفاية النوم الصحي



-نقص الحديد

يتسبب الإصابة بنقص في نسبة الحديد بالجسم للتعرض والإصابة بعدم الشعور بأخذ القسط الكافي من النوم، لأن الجسم يظل يشعر أنه بالضعف نتيجة لقلة العناصر الغذائية التي يحتاجها في الجسم.

-نقص فيتامين "ب12"

فقدان الوزن الملحوظ الذي يصاحبه عدم القدرة علي النوم الجيد أو عدم الشعور "بالشبع" من النوم يعد من علامات نقص هذا الفيتامين الهامة لصحة الدم والجسم، ولذا يجب القيام بكشف نسبته في الجسم للتعرف علي حقيقة الأمر.

-مرض السكر

يشعر الأشخاص مرضي السكر بالتعب الدائم والإرهاق وهذا يجعلهم لا يشعرون بعدد ساعات النوم نظرا لنقص هرمون الأنسولين في الجسم، ولذا إذا كنت لا تشعر بأخذ القسط الكافي من النوم، فإذا أنت بحاجة إلي إجراء تحليل السكر في الدم للتعرف علي حقيقة إصابتك بالمرض.

-قلة الحركة ونسبة السوائل في الجسم

الأشخاص الذين لا يمارسون الحركة في حياتهم اليومية، وأيضا لا يتناولون نسبة السوائل التي يحتاجها الجسم هم الأكثر عرضة لعدم قدرتهم علي الشعور بالراحة عند النوم، ولذا عليك المشي يوميا 15 دقيقة مع الإكثار من تناول الماء.