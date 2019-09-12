لو كسلان.. نصائح لزيادة نشاط الجسم أبرزها تناول طبق السلطة والرياضة

فاطمة ياسر

هل تشعر بالكسل؟..هل ترغب في النوم لعدد ساعات كثيرة؟..إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أهم وأفضل النصائح الطبية التى يجب اتباعها للحفاظ على نشاطك وحيويتك وصحتك، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

في بداية الأمر عليك الاهتمام بنوعية الغذاء المتناول، لأن الغذاء له دور كبير في الحفاظ علي صحتك وصحة جسمك، ولذا لا تتردد فى تناولك للطعام المثالي والصحي لأنه يزيد من نشاط خلايا الجسم، ويساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

تناول البروتين يعد من النصائح الهامة لك ولصحتك، لأنه من العناصر التي لاغني عنها ومفيدة لتقوية بنيان الجسم، ولذا عليك تناول البيض المسلوق أو الفول في وجبة الإفطار، مع تناول الدجاج أو اللحوم المسلوقة في وجبة الغذاء.

كما أن تناولك لطبق السلطة الخضراء من النصائح الهامة لك ولصحتك، ولذا لا تتردد في تناولك لهذا الطبق الرائع والكنز الذى يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

ممارسة الرياضة اليومية تعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تجديد خلايا الجسم، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.