العراق يقترب من إبرام اتفاق خط أنابيب مع بي.بى وإينى بدلا من إكسون

العراق- رويترز

أفاد خمسة مسؤولين عراقيين، أن العراق يقترب من إبرام اتفاق مع شركتى النفط العالميتين بي.بى وإينى بشأن مشروع خط أنابيب مُخصص للتصدير كان من المخطط فى الأصل أن يكون جزءا من صفقة ضخمة مع شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل.

وقالت المصادر التى طلبت عدم نشر اسمها لأن المناقشات ليست معلنة لرويترز إنه بموجب اتفاق مقترح بقيمة 400 مليون دولار، ستقوم شركة بي.بى البريطانية وإينى الإيطالية بإدارة مخطط لبناء خطى أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج.

وقال المسؤولون إن أعمال خطوط الأنابيب كان من المخطط أن تكون جزءا من مشروع أكبر بقيمة 53 مليار دولار بدا أن إكسون تستعد للمضى فيه قدما فى وقت سابق من العام الجاري، لكن اتفاقا مع بغداد توقف بفعل خلافات تعاقدية ومخاوف بشأن الأمن.

والمشروع العملاق البالغ عمره 30 عاما هو محور خطط إكسون للتوسع فى العراق ثانى أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتجزئة المخططات من الصفقة قد يؤثر سلبا على طموحات الشركة.

تأتى محادثات بي.بى وإينى مع بغداد عقب إعلان مسؤولين عراقيين فى يونيو عن اختيار هيوندى للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء منشأة حقن لمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وذلك جزء آخر من الصفقة التى كانت تخضع للنقاش مع إكسون.

وامتنعت إكسون موبيل وإينى عن التعليق، بينما لم تدل بي.بى بتعقيب حتى الآن.