إحالة 35 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط وتركهم العمل بدون سند قانونى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قرر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، إحالة 35 موظفا للتحقيق لعدم تحقيق الانضباط فى العمل، وذلك فى إطار القيام بأعمال التفتيش المفاجئ والمتابعة اليومية للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، وبناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمرور اليومى على كافة المؤسسات الحكويمة.

وأكد رئيس مدينة إسنا، أن قرار إحالة الموظفين الـ35 المخالفين للشئون القانونية للتحقيق وتوقيع العقوبة عليهم حسب اللوائح والقوانين لذلك، جاء عقب المرور اليومى على المؤسسات والقطاعات الخدمية بالمدينة بهدف الوقوف على حسن سير العمل فتلاحظ ترك عمل بدون سند من القانون لـ35 موظفا.

وشدد محمد سيد سليمان، على رجال التفتيش المالى والإدارى بالمدينة باستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء داخل القطاعات الخدمية لمواجهة المخالفين.