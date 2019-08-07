صور.."تنشيط السياحة" بالإسكندرية: ارتفاع عدد السائحين بنسبة 34% عن العام السابق

الإسكندرية جاكلين منير

نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان: "تنشيط السياحه الداخليه وسياحه الشواطئ" بالتعاون مع الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه، وذلك بحضور محمد سعد مدير عام الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه بالاسكندرية، أمجد المصرى محلل سياسى.

وأكد محمد سعد مدير عام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالاسكندرية، أن قطاع السياحه بالاسكندريه قد استقبل عدد السائحين الاجانب المترددين على المناطق الاثريه لعام 2018 بإجمالى نحو 281 ألف سائح تقريبا، بنسبة زيادة قدرها 34% عن العام السابق.

وأضاف "محمد سعد" أن إجمالى عدد الليالى السياحيه فى الاسكندريه لعام 2018، قد بلغ نحو 922005 ليله مع ملاحظه ارتفاع قدره 5.% عن العام السابق، مشيرا الى أن العديد من الانشطه التى شاركت فيها الهيئه خلال الفترة الاخيرة والتى تمثلت فى تنظيم دورة رمضانيه لعام 2019 بمركز شباب الشلالات ومشاكتها فى فاعليات استضافه مصر لكأس الامم الافريقيه 2019، بالاضافة الى المشاركه فى الاحتفال بعيد الاسكندريه القومى.

وحول الحلول والاقتراحات الخاصه بالتنشيط والترويج السياحى لمحافظه الاسكندريه قال إن الترويج للسياحة بالإسكندرية يأتى من خلال شراء السائح لوحدات سياحية على البحر للاقامه بها أشهر الشتاء، والعمل على زيادة الترويج السياحى للإسكندرية بالقنوات الاوروبيه ودول شرق أسيا كأسواق سياحيه جديده لجذب المزيد من السياح خلال موسم الشتاء، بالإضافة الى الاهتمام بانشاء المطارات التى تحمل عصب التنميه السياحية، وإقامه المشروعات الترويجيه والمطاعم والمراكز التجاريه بالقرى السياحيه المنتشرة بطول الساحل الشمالى كعامل جذب سياحى للعائلات العربية.



مركز النيل للاعلام بالاسكندرية



مركز النيل للاعلام بالاسكندرية