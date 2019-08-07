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القصابين: أسعار اللحوم مستقرة حتى العيد والضأن يبدأ من 125جنيها والكندوز من 120

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 01:32 م
القصابين: أسعار اللحوم مستقرة حتى العيد والضأن يبدأ من 125جنيها والكندوز من 120 صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسواق اللحوم والمواشى اليوم 7-8-2019  استقرارا فى جميع الأسعار ولجميع الأصناف وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين لليوم السابع أن الأسعار فى الأسواق المحلية تشهد استقرارا وذلك لوجود وفرة من اللحوم والمواشى فى الأسواق، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين  125-160 جنيها في حين تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120حتى 150 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 160 جنيها للكيلو.

ومن جانب آخر جاءت اللحوم الجملى بسعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضآن بين 100-110 جنيهات للكيلو.

 

 


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