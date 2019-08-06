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خلال قمة البريكس. الاتصالات تبحث مع شركات صينية ضخ استثمارات فى مصر

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 07:36 م
خلال قمة البريكس. الاتصالات تبحث مع شركات صينية ضخ استثمارات فى مصر وزارة الإتصالات - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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عقد وفد رفيع المستوى بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، اجتماعا مع  هولين زاو ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات التنظيمية للاتصالات، وأهم المستجدات على الصعيد العالمي في هذا المجال.   
 
جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى للصين للمشاركة في فعاليات منتدى الابداع في شبكات المستقبل لدول البريكس ، وشهد اللقاء استعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي من المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 3500 مشارك.
 
وفي إطار السعي نحو النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر؛  التقى الوفد المصري مع  كايل لي ، رئيس  لمجموعة CVTE "سي في تي اي"  العالمية العاملة في مجال  تصميم وتصنيع الأنظمة الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم وتقديم الحلول المتكاملة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ، حيث تم استعراض الحوافز والتسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين، وبحث انشاء مصنع للشركة في مصر لتصنيع الشاشات الذكية المستخدمة في التعليم، كما تم بحث التعاون في البحث والتطوير في مصر لنقل الخبرات للشباب المصري. 
 
 كما عقد الوفد المصري لقاءا مع مسؤولي شركة نيشن ستار Nationstar العاملة في مجال التطبيقات الخاصة بأنظمة الاضاءة الموفرة للطاقة Led؛ وتم استعراض اهم الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر وبحث انشاء مصنع في مصر، يعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة في مجال الاضاءة الموفرة للطاقة.
 
 
 

وزارة الاتصالات

قمة البريكس

صناعة الإلكترونيات

الصين

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