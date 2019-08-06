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تعرف على شروط التقدم للمرة الثانية لمشروع "شارع مصر" بالمنيا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:00 ص
تعرف على شروط التقدم للمرة الثانية لمشروع "شارع مصر" بالمنيا محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

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تبدأ الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا فتح باب التقدم لحجز وحدات بمشروع "شارع مصر" مرة أخرى، والتى تقع بكورنيش النيل شمال المدينة، وذلك بداية من الثلاثاء وحتى يوم 25 أغسطس.

و تضمن اعلان التقدم للحجز سحب كراسة الشروط بمقر الوحدة المحلية لمدينة المنيا نظير مبلغ 100 جنيه، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، وأن يحمل بطاقة رقم قومى سارية، وأن يكون من قاطنى محافظة المنيا، والا يكون قد صدر عليه حكم جنائى أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل السن عن 21 عاما، ولا يزيد عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالى أو متوسط.

كما تضمنت الشروط اعطاء الأولوية لمن يكون متزوج ويعول وليس لديه وظيفة وعدم حصوله على قروض بنكية، وألا يكون قد سبق وصدر باسمه سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، أو حصل على قروض من الصندوق الإجتماعى لاقامة مشروع، وكذلك يشترط التشغيل والإدارة بنفسه وعدم التصرف للغير بأى تصرفات سواء ايجارية أو تنازل عن تشغيل الوحدة مدة الإيجار.

 

 


المنيا

مدينة المنيا

شارع مصر

كورنيش المنيا

المنياوية

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