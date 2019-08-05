سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:00 م
الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد الجيش الجزائرى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "تمنراست" أقصى جنوبي البلاد.
 
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة".
 
وأضاف البيان، أن المخبأ يحتوي على رشاش عيار 12.7 ملم، ورشاش من نوع PKT، و4 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، و8 صواريخ من نوع S5KO، و9 قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى 1460 طلقة من مختلف الأعيرة".
 
وأكدت الوزارة - في بيانها - أن هذه العملية تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري - المنتشرة بكافة ربوع البلاد - على الحفاظ على سلامة الوطن وإحباط أية محاولة للمساس بأمنه واستقراره.
 

الجيش الجزائرى

مكافحة الإرهاب

سيمونوف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة