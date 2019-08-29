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وزارة البيئة تسمح بصيد السمان البرى والشرشير الصيفى حتى 11 نوفمبر المقبل

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:47 ص
وزارة البيئة تسمح بصيد السمان البرى والشرشير الصيفى حتى 11 نوفمبر المقبل صيد السمان - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة البيئة رقم 209 لسنة 2018، بشأن الاشتراطات الفنية المنظمة لنشاط صيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى لموسم 2019، والطيور البرية لموسم 2019-2020، وتنظيم صيد الأوز المصرى.

وتضمن القرار، السماح بصيد طائرى السمان البرى والشرشير الصيفى، بدءا من نهاية أغسطس الجارى وحتى 11 نوفمبر المقبل، فى عدة محافظات هى: شمال سيناء، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، مشيرة إلى أنه يمنع استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية، وأجهزة الصوت الإلكترونية الأخرى فى صيدها.

وأشارت، إلى أنه يسرى العمل ببروتوكولات وتصاريح تجميع العينات الخاصة بترصد مرض أنفلونزا الطيور، والصادرة من جهاز شئون البيئة، على أن يتم عمل دوريات متابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد.


وزارة البيئة

الشرشير الصيفى

موسم صيد الطيور

صيد الطيور

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