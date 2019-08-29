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نقابة الإعلاميين تحرر محضرا ضد نقابة وهمية تنصب على المواطنين

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:11 م
نقابة الإعلاميين تحرر محضرا ضد نقابة وهمية تنصب على المواطنين طارق سعدة نقيب الاعلاميين
كتب محمد السيد

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وجه طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، المستشار القانوني للنقابة بتحرير محضر بقسم قصر النيل  ضد كيان وهمي يحمل اسم نقابة الإعلاميين ويقوده مدعي اسمه هاني عماره يدعي انه نقيب الإعلاميين.

 

وقالت نقابة الإعلاميين ، إن الموضوع بدأ صباح اليوم عندما توجهت إحدى الخريجات وتحمل معها كارنيه باسم نقابة الإعلاميين وبإمضاء شخص منتحل صفة نقيب الاعلاميين يدعى هاني عماره، وتم تحرير محضر بالواقعه رقم 4068 لسنة2019".

 

وأضافت النقابة فى بيان لها، أنه جاري تتبع منتحلي الصفة لتقديمهم للنيابة العامة، مهيبة بالمواطنين وخصوصا من يعملون في المجال الاعلامي او يريدون العمل بأن نقابة الإعلاميين الرسمية في جمهورية مصر العربية هي المنشأه بالقانون رقم ٩٣لسنة 2016 وعنوانها8عائشة التيمورية جاردن سيتي القاهرة .

 

وناشدت النقابة جموع المواطنين سرعة الابلاغ عن اي كيان وهمي ولأشخاص منتحلي صفة اعلامي على الأرقام التالية: 279345758- 01096976792- 01552890420   .


نقابة الاعلاميين

طارق سعدة

الكيانات الوهمية

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