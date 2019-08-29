مصرع 12 شخصا فى ولاية النيل الأبيض بالسودان جراء السيول

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أعلن والى ولاية النيل الأبيض إلى الجنوب من الخرطوم المكلف اللواء ركن حيدر على الطريفي، أن السيول فى الولاية خلفت 12 حالة وفاة بالولاية، وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن.



ونقلت وكالة السودان للأنباء عن الطريفى قوله إنه يتوقع المزيد من الإصابات فى ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.



وأشار إلى أن النيل الأبيض فى حالة زيادة مستمرة، مؤكدا بذل الجهود كافة وتسخير كل الإمكانات للحد من الإضرار بالولاية.



وخلفت السيول نحو 70 وفاة ودُمرت آلاف المنازل، وتعد النيل الأبيض أكثر الولايات تضررا.