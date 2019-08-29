تناول الخضروات والفواكه الخام يعزز صحتك العقلية.. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

الجوانب الجيدة لصحتك الجسدية عند تناول الخضروات والفواكه الخام معروفة للجميع، ولكن سنقدم لك سببًا آخر لتناول الخضروات والفواكه النيئة.

إلى جانب كونها محملة بشكل كبير بالعناصر الغذائية الحيوية التى تفيد الجسم، تم العثور على أن الخضروات والفواكه النيئة تعمل على تحسين الصحة العقلية عن طريق الحد من أعراض الاكتئاب.

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة " Frontiers in Psychology "، فإن تناول الخضروات والفواكه النيئة مثل الخضروات الورقية الداكنة ، الكيوي ، والموز ، والخيار ، والتفاح ، والجزر ، قد يقلل من الضغط النفسي وبالتالي تحسين الصحة العقلية مقارنةً بتناول المزيد من الأطعمة المطبوخة، أو الأغذية المصنعة أو المعلبة.



خضروات خام

تم إجراء هذا الاستطلاع على 400 شاب من الولايات المتحدة ونيوزيلندا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عامًا، حيث ثبت أن تناول الخضروات والفواكه النيئة يوميا حسن من صحتهم النفسية وزاد من مستويات الإدراك بما في ذلك مزاج إيجابي.

وذكر الباحثون أيضا أنه عند تناول الخضروات والفواكه المطبوخة أو المعلبة أو المعالجة، تكون أكثر عرضة للإصابة بأعراض الأمراض العقلية.

ويهدف هذا البحث إلى التعريف بآثار تناول الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة وارتباطها بالصحة العقلية، وكانت النتائج مفاجئة حيث ثبت أن تناول الخضروات والفواكه النيئة يقلل من خطر الاضطرابات النفسية.

أطعمة يمكن أن تحارب الاكتئاب



بعض الأطعمة التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي لمكافحة الاكتئاب تشمل: