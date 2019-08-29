بريطانيا وألمانيا وفرنسا تحذر من التوتر فى بحر الصين الجنوبى

لندن (رويترز)

قالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، إنها تشعر بالقلق من التوتر فى بحر الصين الجنوبى فى بيان صدر بعد يوم من إبحار مدمرة أمريكية، قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها.

وأضافت الدول الثلاث فى البيان المشترك الذى أصدرته وزارة الخارجية البريطانية أن الموقف هناك "قد يؤدى لانعدام الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة من قبل الانتقادات بشأن ما تعتبره واشنطن زيادة للوجود العسكرى الصينى فى بحر الصين الجنوبى عبر تشييد منشآت عسكرية على جزر صناعية وحواجز مرجانية فى المياه المتنازع على السيادة عليها مع دول أخرى.