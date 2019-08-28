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9 فئات لا يجوز منحهم تصاريح حيازة الأسلحة.. تعرف عليهم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:27 م
9 فئات لا يجوز منحهم تصاريح حيازة الأسلحة.. تعرف عليهم سلاح - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نصت المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 على أنه، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى:

 

‌1) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.

‌2) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

‌3) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.

‌4) من حكم عليم فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

‌5) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

‌6) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة.

‌7) من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

‌8) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

‌9) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة معدلة بالقانونين 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981.


قانون الأسلحة والذخيرة

جداول الأسلحة المحظور حيازتها

تراخيص الأسلحة

وزير الداخلية

ترخيص سلاح

تراخيص أسلحة

حيازة سلاح

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