سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

عبد الكريم الزبيدى يعتزم تعديل الدستور وإعادة فتح سفارة تونس فى دمشق

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:20 م
عبد الكريم الزبيدى يعتزم تعديل الدستور وإعادة فتح سفارة تونس فى دمشق وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدى مرشح الرئاسة فى تونس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي السابق، وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية، عزمه تنقيح الدستور في حال وصوله إلى الحكم، وإعادة فتح سفارة بلاده في دمشق.

وقال الزبيدي في حوار مع "رويترز" نشرته اليوم الأربعاء، إن تقاسم السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالطريقة التي ينص عليها الدستور التونسي حالي،ا والذي تمت صياغته بعد الثورة، "غير معقول".

ولم يوضح الزبيدي ما إذا كان يريد أن ينقح الدستور ليصبح النظام برلمانيا أو رئاسيا، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يكون نتيجة لاستفتاء شعبي.

وأعرب الزبيدي عن استعداده للعمل مع "حزب النهضة" الإسلامي  الحداثي.

تجدر الإشارة إلى أن الدستور التونسي الحالي تمت صياغته والمصادقة عليه سنة 2014 في المجلس التأسيسي الذي تم انتخابه بعد الثورة، وينص على نظام تشاركي يوزع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحدد من صلاحيات رئيس الجمهورية على عكس ما كان زمن الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، وذلك لتجنب تركيز السلطة في يد واحدة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في 17 نوفمبر المقبل، لكن وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي دفعت هيئة الانتخابات إلى الدعوة لانتخابات مبكرة في سبتمبر.


عبد الكريم الزبيدي

وزير الدفاع التونسي السابق

الانتخابات التونسية

مرشح الانتخابات التونسية

اخبار تونس

سفارة تونس فى دمشق

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إخوان تونس ينتهجون الأساليب المشبوهة لإخوان مصر فى الانتخابات.. النهضة تطلق شائعات ضد منافسيهم وتشكل ذبابا إلكترونيا لتشويه منتقديهم.. عبد الكريم الزبيدي ينفى أكاذيبهم.. وأمين طلاب تونس: يلعبون على الوتر الدينى

الخميس، 22 أغسطس 2019 08:00 م

إخوان تونس يرفعون شعار "التزوير هو الحل".. ضعف حظوظ مرشح حركة النهضة فى الانتخابات يدفعها نحو التلاعب بالسباق الرئاسى.. استطلاع رأى يظهر "مورو" بالمركز الخامس و"الزبيدى" الأول.. ومحللون يكشفون طرق تزوير الجماعة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:39 م

استطلاع عن انتخابات رئاسة تونس..الزبيدى الأول ومرشح الإخوان بالمركز الخامس

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:10 ص

هل يواصل "الزبيدى" سياسة "السبسى" فى مواجهة التنظيم السرى للإخوان؟.. باحث يجيب

السبت، 17 أغسطس 2019 03:00 ص

لماذا طرح "الزبيدى" ملف مواجهة التنظيم السرى لحركة النهضة؟.. باحث إسلامى يجيب

الجمعة، 16 أغسطس 2019 08:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

ديلى ميل: القبض على ممثل لـ"نيتفليكس" بتهمة الابتزاز الجنسى

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة