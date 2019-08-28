ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات بمركز طنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب كريم سلامة معاون المباحث، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية خرطوش و4طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم"ف.م" 21سنة عاطل مقيم كفر الشيخ سليم مركز طنطا، وبحوزته بندقية خرطوش و4طلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى قرر رئيس نيابة مركز المحلة حبس فنى بمستشفى المحلة العام، 4أيام على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة دكتور تحاليل طبية وإدارته لمعملين بدون ترخيص.

كانت معلومات قد وردت للعقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام"محمد.م.ع" 27سنة فنى بمستشفى المحله العام ومقيم قرية دنوشر دائرة مركز المحلة بانتحال صفة دكتور تحاليل طبية وقيامه بفتح وإدارة معملين للتحاليل الطبية تحت مسمى معامل (صحتى للتحاليل الطبية) بدون ترخيص الأول مقره بقرية دنوشر دائرة مركز المحلة والثانى مقره بعزبة زينب هانم دائرة المركز بهدف تحقيق ربح مادى وتردد عدد كبير من المواطنين على المعملين سالفة الذكر لإجراء التحاليل الطبية مقابل مبالغ مالية لاعتقادهم بكون المتهم المذكور دكتور تحاليل طبية على غير الحقيقة.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه أثناء تواجده بمقر المعمل الخاص به الكائن بقرية دنوشر وتم ضبط مجموعة من نتائج التحاليل الطبية بأسماء مختلفة، روشتات خاصة بالتحاليل الطبية خالية البيانات، مجموعة من الكروت الشخصيه باسم المتهم المذكور مثبت صفة دكتور، و3 بنرات خاصين بالمعملين محل الواقعة، ومجموعه من الأغلفة الخاصة بحفظ روشتات نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمعملين، و2 دفتر مدون بها أسماء عملاء المعمل وأنواع التحاليل والمبالغ المستحقة لكلا منهم.

كما تم ضبط 2 اكلاشية أحدهما يقرأ منطوقه مدير المعامل دكتور محمد مسعود نعناعة وبيانات أخرى، والأخر يقرأ منطوقة معمل صحتى للتحاليل الطبية والكيميائية، ولافته خشبية باسم المعمل، وجهاز لاب توب بفحصه تبين أنه يحوى بيانات عملاء المعمل والتحاليل الخاصة بهم، وهاتف محمول ومبلغ مالى 1685 جنيها.