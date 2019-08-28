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صور..القليوبية تتزين بالأعلام فى عيدها القومى..والمحافظ يستقبل المحافظين السابقين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:34 ص
صور..القليوبية تتزين بالأعلام فى عيدها القومى..والمحافظ يستقبل المحافظين السابقين محافظ القليوبية مع المحافظين السابقين
القليوبية - إبراهيم سالم

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تزينت شوارع محافظة القليوبية بأعلام مصر والمحافظة، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، إلى جانب وجود سيارات لاستعراض المشروعات التنموية، كما بدأ المحافظين السابقين فى التوافد بينهم اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق، واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تحتفل محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة.

وتضمن برنامج اليوم الأول للاحتفالات العديد من الفقرات بحضور عدد من المحافظين السابقين للإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، كما وجهت محافظة القليوبية الدعوة لعدد من المحافظين السابقين للإقليم للمشاركة واعترافا بدورهم السابق.

ويبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية، وبعد ذلك تنطلق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضي، ثم تبدأ الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، ويتبع ذلك فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضى تقدمه مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ويتضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية وتقدمها مديرية الثقافة بالقليوبية، ويقدم محافظ القليوبية درع المحافظة للمحافظين السابقين للإقليم، ويختتم اللقاء بكلمة للدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية ثم السلام الجمهورى.

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (1)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (2)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (3)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (4)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (5)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (6)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (7)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين

 

محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين (8)
محافظ القليوبية يستقبل المحافظين السابقين 
 
 

القليوبية

العيد القومى للقليوبية

محافظة القليوبية

الصالة المغطاة

استاد بنها الرياضي

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