شركة تجارة روسية تتطلع إلى بيع حبوب لمصر

رويترز

قالت الشركة المتحدة للحبوب وهي شركة روسية لتجارة الحبوب تسيطر عليها الدولة اليوم الأربعاء إنها تدرس التوسع في تصدير الحبوب ببيعها إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي.

وفي مناقضة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أمس الثلاثاء لشراء القمح، انضم وجه جديد للمشاركين في العطاء هو شركة جرين اكسبورت.

وقالت الشركة المتحدة الروسية إن جرين اكسبورت ذراع التجارة السويسرية التابعة لها، وذلك ردا على سؤال من رويترز عما إذا كانتا مرتبطتين ببعضهما.

وأضافت أنها مسجلة في قائمة الموردين لهيئة السلع المصرية.

وتابعت الشركة المتحدة في بيان لرويترز "منذ أغسطس هذا العام تشارك الشركة بنشاط في المناقصات في إطار تطوير مبيعات الصادرات، والسوق المصرية من الأسواق التي تحظى بالأولوية".

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن خططها للتوسع في صادرات الحبوب وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.

وشاركت جرين اكسبورت في المناقصة ولكنها لم تفز بها، واشترت الهيئة 230 ألف طن من القمح الروسي (من بوسكو وجارانت لوجيستكس)، و60 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن من القمح الفرنسي للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر.

وصدرت الشركة المتحدة نحو 1.1 مليون طن من القمح في موسم التسويق 2018-2019 الذي انتهى في 30 يونيو، حسب تقديرات المحللين.

ويمثل ذلك قدرا ضئيلا من إجمالي صادرات روسيا من القمح خلال الموسم والذي بلغ 35.2 مليون طن.