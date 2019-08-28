س وج.. كل ما تريد معرفته عن النوم الصحى.. فوائده وطرق الوصول له

كتبت فاطمة خليل

النوم من أكثر الأشياء الهامة لتحسين الصحة بشكل عام، كما أنه يؤثر على حياتنا، حيث إن قلة النوم وعادات النوم السيئة تنعكس بالسلب على نشاطنا وتركيزنا فى اليوم التالى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد النوم المنتظم والصحى ونصائح للحصول على نوم جيد، وفقاً لموقع "health-wellness".



النوم

س: ما فوائد النوم المنتظم والصحى؟



-الحياة الجيدة، إذا كنت تحصل على عدد ساعات كافية من النوم، أى حوالى 8 ساعات يومياً، سوف تصبح حياتك جيدة ويتحسن مزاجك وتصبح ذاكرتك أفضل وتتحسن قدراتك الذهنية وقدرتك على التعلم وهذا سوف يساعدك على تحقيق أهداف حياتك.

-الحفاظ على صحة جيدة، يمكن أن يساهم قلة النوم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وضعف الصحة النفسية وحتى الموت المبكر.

-سرعة شفاء الجروح، أثبتت الدراسات العلمية أن النوم المنتظم يساعد على سرعة الشفاء من الجروح، حيث إن النوم الكافي يساعد في الحفاظ على عمل جهاز المناعة لديك ويعزز لك الوقاية من العدوى والأمراض.

س: ما هو عدد ساعات النوم الكافية لكل شخص بالغ؟



ج: قد يختلف مقدار النوم الأساسي الذي يحتاجه البالغون كل ليلة من 6 ساعات إلى 10 ساعات، يحتاج المراهقون إلى مزيد من النوم أثناء نمو أدمغتهم.



النوم الجيد

س: ما هو النوم الجيد؟



يعني النوم الجيد أنك تنام عادةً في خلال 30 دقيقة أو أقل من ذهابك إلى السرير، وتنام جيدًا خلال الليل دون أكثر من استيقاظ مرة واحدة، ثم تعود إلى النوم في غضون 20 دقيقة إذا استيقظت.

على الجانب الآخر ، فإن نوعية النوم السيئة هي النوع الذي يتركك تحدق في السقف في حالة من الإحباط، ثم تشعر بالغضب من الإرهاق في اليوم التالي، ومن مشاكل النوم الأرق، الشخير، توقف التنفس أثناء النوم.

س: ما طرق الحصول على نوم صحى وجيد؟



اختر وقت نوم يومي يسمح لك بالحصول على 8 ساعات من النوم، حتى لو كان ذلك قد يستغرق نصف ساعة لتغفو، ثم تلتزم به. اليوجا أو تمرين التأمل اليومي قبل وقت النوم، حيث تساعد على زيادة هرمون الميلاتونين، الذى يساعدك على الاسترخاء والنوم. تجنب النيكوتين والأطعمة التي تحتوي على الكافيين (الشوكولاته ، الصودا ، القهوة ، الشاي) قبل النوم.

-تجنب تناول وجبة كبيرة قبل النوم - فكل من تناول وجبة كبيرة والجوع يمكن أن يعرقل نومك، لذا اختر وجبة خفيفة فقط في غضون ساعة من وقت نومك.

-ممارسة تمارين رياضية منتظمة فى النهار يساعدك على النوم الجيد ليلاً.

-تجنب الضوء الأزرق (مثل هاتفك أو جهازك اللوحي أو مصابيح "الليد" ذات الألوان الهادئة) خلال ساعة من وقت النوم، لأن هذا الضوء يقلل من افراز جسمك لهرمون الميلاتونين وبالتالى يسبب الأرق.

- النوم فى مكان مظلم وبارد وهادئ، لتحسين نومك وكذلك اختيار "المرتبة" التي تناسبك لتحسين جودة النوم.