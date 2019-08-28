سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف النقاب عن أسباب إصابة النحفاء بأمراض الكبد الدهنى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:21 م
دراسة تكشف النقاب عن أسباب إصابة النحفاء بأمراض الكبد الدهنى تأثير السمنة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اكتشف الباحثون كيف يتطور مرض الكبد الدهني عند الأشخاص النحفاء، مما يساعد على تطوير علاجات محتملة لهؤلاء المرضى.


وقال جاكوب جورج الأستاذ بمعهد ويستميد للبحوث الطبية في استراليا "مرضى الكبد الدهني العجاف لديهم استقلاب واضح للغاية بالمقارنة مع غير النحفاء، وهو ما يمكن أن يفسر بعض الاختلافات التي نراها في تطور المرض".


ومرض الكبد الدهني - حالة تتميز بتراكم الدهون في الكبد - يصيب ربع سكان العالم، على الرغم من أنه يتطور عادة في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، فإن العديد من الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم (BMI) أقل من 25 كجم / م 2 يصابون بالمرض ويميلون إلى الحصول على نتائج أسوأ مقارنة بمرضى يعانون من السمنة المفرطة.


قارن الباحثون  خلال الدراسة عملية التمثيل الغذائي، والبكتيريا المعوية والأعراض الوراثية للمرضى الذين يعانون من مرض الكبد الدهني الهزيل وغير الهزيل لتحديد العوامل التي تسهم في تطور المرض والتقدم، بالمقارنة مع المرضى غير النحفاء ، كان لدى المرضى النحفاء مستويات أعلى من الأحماض الصفراوية، والتي تلعب دوراً في هضم الدهون ، وبروتين يسمى عامل نمو الخلايا الليفية 19 (FGF19).

السمنة
السمنة



و وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة أمراض الكبد، تزيد الأحماض الصفراوية و FGF19 من إنفاق الطاقة، والذي يمكن أن يفسر سبب بقاء الأفراد الهزيلين الذين يعانون من مرض الكبد الدهني ضعيفين، هذا يشير إلى أن المرضى الهزيلين الذين يعانون من الكبد الدهني قد يكون لديهم مظهر "مقاوم للسمنة" والتكيف بشكل أفضل مع الإفراط في تناول السعرات الحرارية.

"لقد حددنا أيضًا التغيرات في بكتيريا الأمعاء والجينات الجديدة التي يمكن أن تؤثر على تطور مرض الكبد الدهني لدى المرضى النحفاء على سبيل المثال ، اكتشفنا أن البديل في الجين TM6SF2، المرتبط سابقًا بمرض الكبد الدهني ، أكثر شيوعًا في العجاف.


السمنة

الخلايا الليفية

الكبد الدهنى

السعرات الحرارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

للتخفيف على المواطنين..تقسيط قيمة التصالح فى المخالفات على 3 سنوات

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

50 جنيها رسوم دخول المصريين للمتحف الكبير والأطفال حتى 6 سنوات مجانا

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: توجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة