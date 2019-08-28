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حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة مخدر الاستروكس فى الأميرية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:04 م
حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة مخدر الاستروكس فى الأميرية حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.
 
كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 قرص مخظر أقراص ترامادول فى منطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


حبس عاطل

أقراص مخدرة

مسجل خطر

قسم الأميرية

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