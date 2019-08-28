برلسكونى يعرب عن قلقه من السيناريو الخطير التى تمر به إيطاليا

كتب محمد تهامى زكى

قال سيلفيو برلسكونى، رئيس وزراء إيطاليا الأسبق وزعيم حزب فورتسا إيتاليا، لقد أعربنا عن قلقنا إزاء السيناريو الخطير الذى بدأ يلوح فى الأفق، فى نهاية المشاورات التى أجراها معه رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا.



برلسكونى

وأضاف برلسكونى، خلال مؤتمر صحفى بمقر الرئاسة الإيطالية بقصر "كويرينالى": "حسب اعتقادنا، فإن الحكومة التى يعتزم الحزب الديمقراطى وحركة خمس نجوم إعطاءها الحياة، هى حل خاطئ من الناحية السياسية، نحن نعتبره غير مناسب لمواجهة المشاكل الكبيرة التى خلفتها السلطة التنفيذية المستقيلة".



برلسكونى خلال المؤتمر الصحفى

وتابع برلسكونى، أن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، واجه السيناريو الذى برز بالتوازن والحكمة التى عهدناها لديه دائمًا.