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السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:48 م
السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالشروع فى قتل شخص بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "مجدى.ر.خ" 28 سنة عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه "توماس.م.ع" بأن أقام بطعنه بمطواة قرن غزال بدائرة قسم أول سوهاج بسبب مشادة كلامية بينهما بدائرة قسم اول سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف وعضوية المستشارين عمرو محمود على وناجح عبد الحميد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2009 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه بعدة طعنات فى جسده وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب مشادة كلامية أدت إلى حدوث مشاجرة بين الطرفين قام على أثرها المتهم بضرب المجنى عليه بمطواة قرن غزال فى جسده عدة طعنات مما أسفر عن إصابته.

وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع فى القتل، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


سوهاج

جنايات سوهاج

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جريمه قتل

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