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فيها حاجة حلوة.. الشرطة تنقل مسنا من منزله للشهر العقارى لإنهاء أوراقه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:29 م
فيها حاجة حلوة.. الشرطة تنقل مسنا من منزله للشهر العقارى لإنهاء أوراقه الشرطة تنقل مسن من منزله للشهر العقاري
كتب محمود عبد الراضي

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فى لفتة إنسانية، استجاب أمن بورسعيد لمطلب مُسن ومساعدته فى التوجه لمقر الشهر العقارى لعدم قدرته على الحركة.

 

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى إحد محاورها إلى تحقيق التواصل المجتمعى على المواطنين والتعامل والفورى مع كافة البلاغات خاصة البلاغات التى تتسم بالطابع الإنساني.

 

وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببورسعيد بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بحى المناخ ببورسعيد، التمس خلاله مساعدته وتوصيله إلى مقر الشهر العقارى والتأمين والمعاشات ببورسعيد، لعدم قدرته على التوجه بمفرده نظرًا لظروفة الصحيه.

 

وعلى الفور تم التنسيق مع قسم حقوق الإنسان بالمديرية التوجه للمبلغ ومعاونته وتحقيق التماسه وقد لاقى ذلك استحسان المواطن الذى تقدم بالشكر للأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة لملتمسه.

المسن بالشهر العقاري

المسن بالشهر العقاري

نقل المسن بسيارة الشرطة
نقل المسن بسيارة الشرطة

نقل مسن
نقل مسن
 

حقوق الانسان

مبادرة انسانية

نقل مسن

الشهر العقاري

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