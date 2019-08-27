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ضبط مستريحة وابنها جمعا مليون جنيه من ضحاياهما فى الدقهلية

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:29 م
ضبط مستريحة وابنها جمعا مليون جنيه من ضحاياهما فى الدقهلية أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط سيدة وابنها لاستيلائهما على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالدقهلية تجاوزت المليون جنيه بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل أرباح مالية، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.

 

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغًا من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية، بقيام 3 أشخاص (طبيب "متوفى" - زوجة الأول – طالب جامعى "نجلهما" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الدقهلية) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين على مدار عامى 2017 / 2018 بلغ إجماليها ( 1,130,000 جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والأعشاب مقابل حصولهم على أرباح شهرية من خلال شركة مملوكة لهم، والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، ورفضوا رد أصل المبالغ المالية للشاكين.

 

وباستدعاء الثانية والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع الأول المتوفى والاستيلاء على أموال الشاكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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