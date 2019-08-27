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"ديوان المظالم" السعودى يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:46 م
"ديوان المظالم" السعودى يعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائفه وظائف سعودية-أرشيفية
وكالات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية، نتائج القبول المبدئى للمتقدمين للوظائف، والتي بدأ التقديم عليها على المرتبتين السادسة والرابعة.

وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أشارت إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في المقرات التالية: المقر الرئيس للديوان، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، المحكمة الإدارية بأبها، المحكمة الإدارية بسكاكا.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان أنه جرى إرسال رسائل إلكترونية على بريد المرشحين للمقابلات الشخصية وكذلك رسالة نصية على الجوال، وتحديد موعد المقابلة الشخصية ومكانها، والتي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد.

‏ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للتوظيف، لمعرفة النتائج وموعد المقابلة الشخصية.

‏جدير بالذكر أن الإدارة شددت على ضرورة حضور المرشح للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد، مصطحباً معه الهوية الوطنية، وإشعار التقديم على الوظيفة.


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