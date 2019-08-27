حزب الحرية النمساوي يؤيد الهجرة الشرعية لذوى الكفاءة

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أكد نوربرت هوفر رئيس حزب الحرية – ثالث أكبر الأحزاب النمساوية – أن حزبه لا يعارض الهجرة بشكل مطلق بل يرحب بالهجرة للأشخاص ذوى الكفاءة والتعليم المتميز والذى يمثلون إضافة للمجتمع النمساوى بينما يعارض الهجرة غير الشرعية.

وقال هوفر - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ - إنه لا يجب أن نخلط بين اللجوء والهجرة كما لا يجب أن يكون التدريب المهني بديلاً عن إجراءات اللجوء.

وأشار هوفر إلى أن حوالي ثلثي طالبي اللجوء قد بدأوا حياتهم المهنية بعد رفض قبول اللجوء السلبي.

وأضاف أن الأشخاص الذين تم منحهم قرارًا قانونيًا بمغادرة البلاد لا يعني رفض اللجوء نهاية فرصة وجودهم في النمسا ويجب أن يعملوا على إعادة تأهيل أنفسهم تعليميا وتدريبيا ثم المجيء إلى النمسا مرة أخرى ليسوا كلاجئين ولكن كمهاجرين شرعيين.

يذكر أن حزب الحرية يحصل على نحو 20% من أصوات الناخبين في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر لها 29 سبتمبر المقبل.