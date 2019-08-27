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اطمئن.. 4 عوامل لضمان أمان منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:00 م
اطمئن.. 4 عوامل لضمان أمان منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارات اسطوانة غاز سيارات - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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تتوسع الدولة فى نشر استخدام الغاز الطبيعى فى السيارات كوقود حضارى واقتصادى وصديق للبيئة، وذلك من خلال وضع وتنفيذ آليات التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة ودعم وإنشاء شبكة محطات التموين، وتحويل السيارات للغاز الطبيعى فى المحافظات المختلفة وفيما يلى أهم عوامل الآمان التى يجب توافرها فى اسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة والتى كانت كالتالى:

 

1- اسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى مهمته غلق الاسطوانة لمنع تسرب الغاز.

2- الاسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود ‏داخلها.

3- يتم تصنيع اسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية.

4- تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات من خلال مراكز الاختبار المعتمدة بشركتى قطاع البترول المسئولة عن عملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى "غازتك وكارجاس"، حيث يتم تعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشعيل وفحص بأجهزة الموجات الصوتية للتأكد من سلامتها خلال فترة خدمتها بالسيارة.


اسطوانة غاز سيارات

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

عوامل الآمان في اسطوانة الغاز الطبيعي

تحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي

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