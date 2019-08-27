أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يبدأ من 110 جنيهات والبتلو والضأن من 120 جنيها

كتب أحمد حمادة

بدأت محلات الجزارة العمل بصورة تدريجية للعمل عقب انتهاء موسم عيد الأضحى وشهدت الأسعار اليوم الثلاثاء 27-8-2019 استقرارا مقارنة بالأسعار التى سبقت عيد الأضحى.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 – 145 جنيها، فيما تراوحت أسعار اللحوم البتلو والضان بين 120 – 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدى بين 90 – 130 جنيها للكيلو.

بينما تباع اللحوم السودانية والصومالية داخل منافذ التوزيع التابعة للدولة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث تراوح سعر كيلو اللحوم بين 85 – 95 جنيها للكيلو.