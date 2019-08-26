لطلاب الثانوى العامة.. 8 معلومات حول مضمون التطوير فى التقييم المعدل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التطوير فى الثانوى العام ينصب على التقييم وتغيير مضمون الأسئلة لتحقيق نواتج تعلم قائمة على الفهم بدلا من الحفظ، اليوم السابع يقدم فى 8 معلومات مضمون التطوير فى الثانوى العام فى النظام المعدل.
1- تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم.
2- تطبيق تصحيح قادر على قياس الاجابات المختلفة.
3- البعد عن الإجابات النموذجية داخل الامتحان.
4- توفير محتوى رقمى من مصادر عالمية لمساعدة الطالب على تنمية الفهم والاستعداد الجيد للأسئلة الجديدة.
5- التابلت والشبكات والبرمجيات ادوات مساعدة وليس جوهر التطوير.
6-على الطالب أن يحضر لنظام مذاكرة يستهدف الفهم لمخرجات التعلم.
7-نظام التصحيح قائم على ألية شفافة بأقل قدر من التدخل البشرى.
8- الثانوية العامة بأسلوب التقييم القديم تنتهى عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوى العام هذا العام.
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