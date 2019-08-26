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لطلاب الثانوى العامة.. 8 معلومات حول مضمون التطوير فى التقييم المعدل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:07 ص
لطلاب الثانوى العامة.. 8 معلومات حول مضمون التطوير فى التقييم المعدل طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التطوير فى الثانوى العام ينصب على التقييم وتغيير مضمون الأسئلة لتحقيق نواتج تعلم قائمة على الفهم بدلا من الحفظ، اليوم السابع يقدم فى 8 معلومات مضمون التطوير فى الثانوى العام فى النظام المعدل.

1- تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم.

2- تطبيق تصحيح قادر على قياس الاجابات المختلفة.

3- البعد عن الإجابات النموذجية داخل الامتحان.

4- توفير محتوى رقمى من مصادر عالمية لمساعدة الطالب على تنمية الفهم والاستعداد الجيد للأسئلة الجديدة.

5- التابلت والشبكات والبرمجيات ادوات مساعدة وليس جوهر التطوير.

6-على الطالب أن يحضر لنظام مذاكرة يستهدف الفهم لمخرجات التعلم.

7-نظام التصحيح قائم على ألية شفافة بأقل قدر من التدخل البشرى.

8- الثانوية العامة بأسلوب التقييم القديم تنتهى عام 2020 للدفعة الملتحقة بالصف الثالث الثانوى العام هذا العام.


التربية والتعليم

الثانوى العام

التقييم الجديد

اسلوب التقييم الجديد

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