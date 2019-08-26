سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

غرق طفل فى البحر اليوسفى ببنى سويف أثناء لهوه أمام منزله

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:05 م
غرق طفل فى البحر اليوسفى ببنى سويف أثناء لهوه أمام منزله غريق - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل مصرعه غرقا فى مياه البحر اليوسفى بقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، إثر سقوطه به أثناء لهوه أمام المنزل.

تلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغا من الأهالى بغرق طفل يدعى "محمود.ع.ع"، عامان ونصف، مقيم بقرية منشأة الأمراء بدائرة المركز فى مياه البحر اليوسفى.

وانتشل أهالى قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا جثة الطفل وتم نقله لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

دلت التحريات الأولية وبسؤال أهلية المتوفى قررا أنه أثناء لهو الطفل أمام المنزل، سقط بمياة البحر اليوسفى المار بذات المنطقة، ولم يتهما أحدا.

تحرر المحضر رقم 10609 جنح مركز إهناسيا لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.


بنى سويف

صحة بنى سويف

غرق طفل

البحر اليوسفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة