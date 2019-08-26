غرق طفل فى البحر اليوسفى ببنى سويف أثناء لهوه أمام منزله

بنى سويف هانى فتحى

لقى طفل مصرعه غرقا فى مياه البحر اليوسفى بقرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، إثر سقوطه به أثناء لهوه أمام المنزل.

تلقى العميد أسامة يونس، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بلاغا من الأهالى بغرق طفل يدعى "محمود.ع.ع"، عامان ونصف، مقيم بقرية منشأة الأمراء بدائرة المركز فى مياه البحر اليوسفى.

وانتشل أهالى قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز إهناسيا جثة الطفل وتم نقله لمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

دلت التحريات الأولية وبسؤال أهلية المتوفى قررا أنه أثناء لهو الطفل أمام المنزل، سقط بمياة البحر اليوسفى المار بذات المنطقة، ولم يتهما أحدا.

تحرر المحضر رقم 10609 جنح مركز إهناسيا لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.