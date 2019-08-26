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حبس صيدلى ضبط بحوزته 150 ألف قرص دواء مجهول ومنشطات جنسية بمصر القديمة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:25 م
حبس صيدلى ضبط بحوزته 150 ألف قرص دواء مجهول ومنشطات جنسية بمصر القديمة دواء-أرشيفية
كتب ــ سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس صاحب صيدلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 150 ألف قرص دواء مجهول المصدر، ومنشطات جنسية داخل صيدلية بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط " م. م"، 22 سنة، مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، يدير الصيدلية بدون ترخيص وبحوزته كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحى، والمنشطات الجنسية غير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والمحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الصيدلية على 150000 عبوة ( أقراص، كبسولات، شراب، مراهم)، و1190 قرصا دوائيا خاصين بهيئة التأمين الصحى" منتهية الصلاحية" ومنشطات جنسية عبارة عن 80 عبوة عسل، و2 عبوة كريم، و2 عبوة اسبراى، و350 قرص جنسى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

ادوية منتهية الصلاحية

مصر القديمة

ادوية مجهولة

ادوية فاسدة

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