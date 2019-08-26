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تأييد إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5000 جنيه

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:14 م
تأييد إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5000 جنيه حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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رفضت محكمة الجنايات المختصة، استئناف النيابة العامة، على إخلاء سبيل المتهم عبد المنعم جنيدي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


إخلاء سبيل متهم

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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