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سقوط مسن لاستيلائه على 900 ألف جنيه من مواطنين بزعم توريد مواد بناء بسوهاج

الأحد، 25 أغسطس 2019 12:23 م
سقوط مسن لاستيلائه على 900 ألف جنيه من مواطنين بزعم توريد مواد بناء بسوهاج متهم - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج من ضبط مسن بالمعاش لاتهامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 900 ألف جنيه بزعم توريد حديد وأسمنت.

كان اللوء حسن محمود مدير أمن قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بالمديرية يفيد بتلقى القسم بلاغات متعدده من "السيد ع أ م" 48 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت و"معروف ا ع ح" 45 سنة عامل و"علي م م ش" 43 سنة عامل و"أبو مناع ع س أ" 42 سنة نجار مسلح ويقيمون دائرة مركز المراغة بقيام "عبد الكريم ا م ع" 64 سنة بالمعاش ويقيم بناحية جهينة الشرقية دائرة مركز جهينة بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم علي مبلغ " 900 " ألف جنيه بزعم توريد حديد وأسمنت لهم، إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

الاموال العامة

حديد واسمنت

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