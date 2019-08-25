سقوط صاحب مكتبة بالساحل بحوزته 5 آلاف كتاب مقلد قبل بداية العام الدراسى

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى ضبط صاحب مكتبة لحيازته كتب دراسية مقلدة ومغشوشة، بقصد التصرف فيها بالبيع قبل بداية العام الدراسى الجديد، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد ورود معلومات وتحريات لقسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام "صاحب مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل" ببيع وتداول كتب دراسية خاصة باللغات الأجنبية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية، لمدارس اللغات خاصة بشركات متخصصة فى المجال "مقلدة ومنسوخة"، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المطبوعات وكذا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة وضبطه، وعُثر بداخل المكتبة على 5000 كتاب دراسى خاص باللغات الأجنبية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية لمدارس اللغات، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.