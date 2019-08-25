حزب الله: ما حصل فى الضاحية انفجار ونصر الله سيرد بقوة اليوم..صور

وكالات

أكد المسؤول الاعلامي في حزب الله محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة، وانفجرت ، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" فى لبنان عن عفيف وصفه لما حصل بـ "الانفجار الحقيقي"، موضحا أن طائرة الاستطلاع الأولى التى لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها.

وأشار إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم، في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى، سقوط طائرتى استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 .