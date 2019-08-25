سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 12:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

حزب الله: ما حصل فى الضاحية انفجار ونصر الله سيرد بقوة اليوم..صور

الأحد، 25 أغسطس 2019 11:31 ص
حزب الله: ما حصل فى الضاحية انفجار ونصر الله سيرد بقوة اليوم..صور أحد مقار حزب الله
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المسؤول الاعلامي في حزب الله  محمد عفيف، أن الحزب لم يسقط اي طائرة، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة، وانفجرت ، وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" فى لبنان عن عفيف وصفه لما حصل بـ "الانفجار الحقيقي"، موضحا أن طائرة الاستطلاع الأولى التى لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها والمهمات التي حاولت تنفيذها.

وأشار إلى أن "الحزب سيرد في شكل قاس عند الخامسة من عصر اليوم، في كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في بلدة العين".

 

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريرى، سقوط طائرتى استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 . 

وقال تعليقا على الاعتداء، أنه سيبقى على تشاور مع رئيسى الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما أن العدوان الجديد الذى ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحى، يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمى ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

 
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، ختم الحريري قائلا، ان المجتمع الدولى وأصدقاء لبنان في العالم امام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها ، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لاي مخططات معادية تهدد الامن والاستقرار والسيادة الوطنية".

5d62383fd437501b428b45cf
 

 

5d623808d437506f418b45c2
 

 

5d623815d43750e6418b45c7
 

 

5d623852d43750ec418b45d6
 

 

5d62399995a5978f478b456d
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير لبنانى: وضع حزب الله يده على قرار السلم والحرب "أمر مرفوض"

السبت، 24 أغسطس 2019 02:53 م

سعد الحريرى يستبعد توقيع عقوبات أمريكية على وزراء مقربين من حزب الله

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:17 م

مستشار الحريرى: على حزب الله ألا يعطى الذرائع لفرض عقوبات على لبنان

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:07 م

الخارجية الأمريكية: سنحمل المسئولية لأى جهة تسهل عمل حزب الله

الجمعة، 16 أغسطس 2019 07:02 م

حزب الله يرشح مسئول العلاقات العربية لعضوية البرلمان خلفا لنائبه المستقيل

الخميس، 15 أغسطس 2019 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

تعرف على جدول أعمال قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسى

شباب مجرمة

شباب مجرمة

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

تقارير: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح الصيف القادم

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

91% من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

منظومة التأمين الصحى × 55 يوما.. 8 إنجازات حققها المشروع لـ920 ألف مواطن

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

تعرف على شروط استحقاق الأرامل والأبناء والأخوات للمعاش بقانون التأمينات الجديد

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

"يا ترى تقدر تشترى ايه من السوق بـ50 جنيه".. 8 أصناف خضروات أقل من 10 جنيهات

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

برشلونة يسعى لتصحيح المسار ضد ريال بيتيس فى الدوري الإسباني

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

4 خضروات تساعدك فى إنقاص الوزن.. تعرف عليها

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة